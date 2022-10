Allegri “Col Bologna deve cominciare una nuova stagione”

(Di sabato 1 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Da domaniuna. Dobbiamo tornare alla vittoria”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano, in vista del posticipo di campionato di domani sera (ore 20.45) allo Stadium contro il. “I nazionali sono tornati tutti rinfrancati, abbiamo fatto due buoni allenamenti ma quello che conta è domani, la partita – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Il rapporto con Bonucci? Aveva giocato tre partite, era stanco e a Monza ho ritenuto di tenerlo fuori. Devo gestirlo, nonostante sia il capitano ha 35 anni, così come Danilo e Cuadrado”. Contro i felsinei, ha proseguito, “rientrano Alex Sandro, Rabiot e Locatelli, recuperati fisicamente e mentalmente dopo questa sosta. Ai box ...

