X Factor 2022 | Ambra dà una stoccata ad Allegri | “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex | tu saresti il prossimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Si è concluso ieri il terzo ed ultimo appuntamento con le Audition di “X”. Tra promossi e bocciati alle prossime fasi del talent show, non sono mancati momenti ironici e divertenti. È il caso di Samuel Afriye arrivato sul palco di “X” da Bologna per presentare il suo brano inedito (nonché passione culinaria) “Riso con pollo”. L’aspirante concorrente ha anche dichiarato il suo amore per. Così l’attrice – dal momento che Samuel non avrebbe certamente passato il turno – per consolarlo si è avvicinata e gli ha detto: “Se nondiex, tuilsicuramente. Ma oggi grazie a te, caro ...