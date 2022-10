Un’Europa in pace e che respiri con i suoi due polmoni. Lo "spirito” di Assisi del Movimento Cristiano Lavoratori (Di venerdì 30 settembre 2022) pace come urgenza centrale, Europa quale “comunità di destino” chiamata a “respirare con entrambi i suoi due polmoni” e popolarismo assunto/interpretato nel suo essere non archiviabile originale cultura politica dinamizzante (e generativamente legata al patrimonio rappresentato dalla Dottrina Sociale della Chiesa cattolica). Avviando il proprio cammino verso la celebrazione dal cinquantesimo dalla sua costituzione, che cadrà il prossimo 8 dicembre, il Movimento Cristiano Lavoratori ha vissuto, nell’ultimo mese, significativi momenti che hanno riaffermato le sue tre peculiari fedeltà: all’insegnamento della Chiesa, ai Lavoratori e alla democrazia. Due percorsi formativi e spirituali ad Assisi, dall’1 al 3 e dal 15 al 17 settembre, il primo per i ... Leggi su api.follow (Di venerdì 30 settembre 2022)come urgenza centrale, Europa quale “comunità di destino” chiamata a “respirare con entrambi idue” e popolarismo assunto/interpretato nel suo essere non archiviabile originale cultura politica dinamizzante (e generativamente legata al patrimonio rappresentato dalla Dottrina Sociale della Chiesa cattolica). Avviando il proprio cammino verso la celebrazione dal cinquantesimo dalla sua costituzione, che cadrà il prossimo 8 dicembre, ilha vissuto, nell’ultimo mese, significativi momenti che hanno riaffermato le sue tre peculiari fedeltà: all’insegnamento della Chiesa, aie alla democrazia. Due percorsi formativi e spirituali ad, dall’1 al 3 e dal 15 al 17 settembre, il primo per i ...

