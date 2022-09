Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 settembre 2022)dailynews radiogiornale venerdì 30 settembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi l’atteso Consiglio Europeo sinergia di fronte a questa una crisi epocale serve una risposta immediata a livello europeo e compattezza di tutte le forze politiche a ferma la meloni per l’Italia stangata sulle bollette della luce con la vera che non ce lo mento del 59% €1300 in più l’anno a famiglia La Germania stanzia 150 200 miliardi per frenare il prezzo del gas borse europee ai minimi da 22 mesi strappo della meloni nel centro-destra Lombardia la vice governatrice mette in campo una rete civica per le regionali del 2023 e invitala colleziona una decisione definitiva la lega che si dimette in vista del nuovo governo intanto resta forte il pressing di Salvini sul Viminale giornalista palestinese General attacchi non tutte la meloni sul padre Fratelli d’Italia insorgefilm era oggi ...