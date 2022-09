Ultime Notizie – Morti sul lavoro | Inail | 677 in primi 8 mesi 2022

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 30 settembre 2022) Le denunce di infortunio sulcon esito mortale presentate all’entro lo scorso mese di agosto sono state 677, 95 in meno rispetto alle 772 registrate neiottodel 2021 (-12,3%), sintesi di un decremento delle denunce osservato nel quadrimestre gennaio-aprile (-29,4%) e di un incremento nel quadrimestre maggio-agosto (+14,7%), nel confronto tra i due anni. Si registrano 146 casi in meno rispetto al periodo gennaio-agosto 2020 (823 decessi) e otto in meno rispetto al periodo gennaio-agosto 2019 (685 decessi). A livello nazionale i dati rilevati al 31 agosto di ciascun anno evidenziano, pur nella provvisorietà dei numeri, un incremento per iottodel, rispetto allo stesso periodo del 2021, solo dei casi mortali occorsi in itinere, ...