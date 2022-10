Ue | Metsola | l' Italia ha votato e la sua scelta va rispettata

Paoloboi69 : RT @ansaeuropa: 'L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e continuerà ad avere un ruolo fondamentale in Europa'. Ha aggiunto la p… - zazoomblog : Metsola: l’Italia ha votato e la sua scelta va rispettata - #Metsola: #l’Italia #votato #scelta - CasaItaliaRadio : Energia, Meloni sente Cingolani e Metsola ??Leggi di più su - fisco24_info : Energia, Meloni sente Cingolani e Metsola: (Adnkronos) - Lo rendono noto fonti di Fratelli d'Italia… - ansaeuropa : 'L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e continuerà ad avere un ruolo fondamentale in Europa'. Ha aggiu… -

Agenzia ANSA

Alla guida abbiamo due Donne (Roberta, Presidente del Parlamento, e Ursula Albrecht, ... L'men che meno. Aggirato l'art. 11 della Costituzione, sembriamo esserci accomodati ondulando ...... al telefono, perché ieri era a Bruxelles, e con il presidente del Parlamento Ue, Roberta. ... di fatto assai vili, ma riprese da un infimo giornaletto spagnolo e rilanciate, in, con ... Metsola, il voto degli italiani va rispettato - Europa La prima emergenza da affrontare per Meloni saranno le bollette. In questi giorni la premier in pectore si sta preparando a far fronte all’emergenza, consapevole che il nuovo governo dovrà agire in fr ...È in corso a Roma il convegno internazionale Italian Conservatorism organizzato da Nazione Futura e Fondazione Tatarella ...