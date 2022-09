Torlizzi | Il no al tetto del prezzo del gas è un fallimento tutto italiano

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il consenso non c’è, non si trova (o non si vuole trovare) e pare impossibile percorrere una strada unitaria per uscire compatti dalla guerra del gas. Dopo l’ennesimo vertice fallimentare dell’Unione Europea il senso di svilimento di fronte alla capacità di agire compatta dell’Europa è palpabile. Cosa ha deciso oggi il Consiglio Europeo Il Consiglio europeo che si riuniva oggi non aveva in agenda il tema del price cap (rimandato a data da destinarsi) e ha raggiunto un generico “accordo politico” in merito alle “misure per mitigare i prezzi elevati dell'elettricità: riduzione obbligatoria della domanda di elettricità, massimale sui ricavi di mercato dei produttori di elettricità inframarginali”, i cosiddetti extraprofitti, e "contributo di solidarietà dei produttori di combustibili fossili". Al suo arrivo al Consiglio UE Sul Kadri Simson, commissaria UE all’energia in merito al price ...