Tale e quale show 2022 con Carlo Conti: si riparte stasera su Rai 1 (Di venerdì 30 settembre 2022) Si riaccende il venerdì sera di Rai 1 ed è ancora Carlo Conti a far compagnia al pubblico in prima serata con uno dei programmi più amati della rete. Dopo dieci anni di successi, torna Tale e quale show che con l’edizione 2022 taglia il traguardo delle 12 edizioni. Si parte oggi, 30 settembre 2022 con la prima puntata dello show di Rai 1 che sfida tra l’altro, a distanza, la nuova fiction di Canale 5 al debutto, proprio oggi, Viola come il mare. E oltre allo show offerto, sarà davvero interessante capire anche domani, come saranno andati gli ascolti! Ma torniamo alla nuova edizione di Tale e quale show. Dopo il grande successo – televisivo, ma anche “social”- dell’anno scorso, il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Si riaccende il venerdì sera di Rai 1 ed è ancoraa far compagnia al pubblico in prima serata con uno dei programmi più amati della rete. Dopo dieci anni di successi, tornache con l’edizionetaglia il traguardo delle 12 edizioni. Si parte oggi, 30 settembrecon la prima puntata dellodi Rai 1 che sfida tra l’altro, a distanza, la nuova fiction di Canale 5 al debutto, proprio oggi, Viola come il mare. E oltre alloofferto, sarà davvero interessante capire anche domani, come saranno andati gli ascolti! Ma torniamo alla nuova edizione di. Dopo il grande successo – televisivo, ma anche “social”- dell’anno scorso, il ...

