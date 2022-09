Serie A femminile: terza vittoria consecutiva per l’Inter, Como battuto 1-3 (Di venerdì 30 settembre 2022) terza vittoria consecutiva per l’Inter, che nella quinta giornata della Serie A femminile 2022 ha sconfitto 3-1 il Como allo stadio “Ferruccio” di Seregno. Le nerazzurre di Rita Guarino sono andate subito in vantaggio dopo 12 minuti di gioco con Elisa Polli, e al 27? hanno trovato il raddoppio con il calcio di rigore di Tatiana Bonetti. Al 40? doppietta di Polli che firma il 3-0, e le padrone di casa si sbloccano nel corso del recupero del primo tempo con Giulia Rizzon, a segno dagli undici metri. Con questo successo l’Inter vola a quota 13 punti in classifica consolidando il primo posto, mentre la squadra di Sebastian De La Fuente è ultima con un solo punto conquistato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022)per, che nella quinta giornata della2022 ha sconfitto 3-1 ilallo stadio “Ferruccio” di Seregno. Le nerazzurre di Rita Guarino sono andate subito in vantaggio dopo 12 minuti di gioco con Elisa Polli, e al 27? hanno trovato il raddoppio con il calcio di rigore di Tatiana Bonetti. Al 40? doppietta di Polli che firma il 3-0, e le padrone di casa si sbloccano nel corso del recupero del primo tempo con Giulia Rizzon, a segno dagli undici metri. Con questo successovola a quota 13 punti in classifica consolidando il primo posto, mentre la squadra di Sebastian De La Fuente è ultima con un solo punto conquistato. SportFace.

OfficialSSLazio : #LazioWomen ????? ?? Arriva la prima vittoria in campionato! Il tabellino ?? - MomentiCalcio : Serie A femminile, l’Inter batte 3-1 il #Como e consolida il primato in classifica - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ?? Serie A Femminile ?? Como 1 - 3 Inter ?? 48’ Rizzon (R) // 12’, 40’ Polli, 27’ Bonetti (R). - InterHubOff : ?? Serie A Femminile ?? Como 1 - 3 Inter ?? 48’ Rizzon (R) // 12’, 40’ Polli, 27’ Bonetti (R). - sportface2016 : #SerieAfemminile: terza vittoria consecutiva per l'#Inter, #Como battuto 1-3 -