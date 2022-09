“Roma riparte La città che scorre” | l’evento di Roma Capitale dedicato a progetti | interventi | rigenerazione del Tevere e dei suoi affluenti

(Di venerdì 30 settembre 2022) 60 milioni di euro da fondi giubilari, da Caput Mundi e dalle risorse per la “dei 15 minuti” Ambiente,, urbanistica, sono questi i contenuti e gli obiettivi di “. Lache”,organizzato dagli Assessori capitolini all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi e all’Urbanistica Maurizio Veloccia, che si è svolto oggi all’Auditorium dell’Ara Pacis in presenza del Sindaco di, Roberto Gualtieri. Una giornata di riflessioni ededicata al rapporto dicon ile la rete dei fiumiquale patrimonio dell’ecosistema ...

gualtierieurope : All’iniziativa “#Roma riparte, la città che scorre”. Una giornata dedicata al rilancio del #Tevere: riqualificare… - KumbullaMarash : Felice di essere tornato a disposizione per aiutare la squadra! Daje Roma, si riparte ???????? #ASRoma #MK24… - venti4ore : Serie A. L’Inter riparte dalla super sfida con la Roma, Inzaghi: “Lavoro e fiducia: pronti a dare di… - esmecarlino : RT @gualtierieurope: All’iniziativa “#Roma riparte, la città che scorre”. Una giornata dedicata al rilancio del #Tevere: riqualificare le… - michebrune1 : RT @gualtierieurope: All’iniziativa “#Roma riparte, la città che scorre”. Una giornata dedicata al rilancio del #Tevere: riqualificare le… -

Agenzia ANSA

Il piano ", la città che scorre", è un programma di interventi che guarda alla rigenerazione e alla rete dei fiumi affluenti quale patrimonio dell'ecosistema della città. Si va dalla ...Ambiente, rigenerazione, urbanistica, sono questi i contenuti e gli obiettivi di ". La città che scorre", l'evento organizzato dagli Assessori capitolini all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi e all'Urbanistica Maurizio Veloccia, che si è svolto ... Sport: giovedì a Roma riparte 'Un campione per amico' La Roma è l’avversaria contro cui l’Inter ha vinto più match in Serie A: 75 su 178 sfide, completano 54 pareggi e 49 successi giallorossi, inoltre i capitolini sono quelli contro cui i nerazzurri ...Roma, la città che scorre... presentati i progetti e gli interventi di rigenerazione del Tevere e dei suoi affluenti Gualtieri: Lavori, progetti e interventi per 60 milioni di euro finanziati grazie ...