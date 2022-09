Quando spetta la pensione ad una casalinga? La tempistica

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 settembre 2022) Lasvolge un ruolo decisivo nell’economia di una casa e di una famiglia. Per la sua enorme di lavoro molti chiedono la. Masi genera il diritto? Laè un tema molto dibattuto. In particolaresi parla delle casalinghe. Loro, nell’economia della famiglia e della casa, sono essenziali. Elevata è la mole di lavoro. Ed è per tale ragione che molti si sono chiesti quanto nasce il diritto allaper una? Fonte foto: Adobe StockIn passato, tante donne hanno scelto di seguire la strada della famiglia e della casa. Anche a discapito di un’ottima carriera. Capitava, quindi, di svolgere un durissimo lavoro e non vedere nessunaall’alba dei 67 anni. Si arrivava a quell’età o senza ...