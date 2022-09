Pd: Letta, 'congresso costituente in 4 fasi' (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un vero congresso costituente" che, "come proporrò alla Direzione convocata per la prossima settimana, dovrebbe essere articolato in quattro fasi". Lo scrive Enrico Letta in una lettera agli iscritti del Pd. "La prima sarà quella della 'chiamata'. Durerà alcune settimane perché chi vuole partecipare a questa missione costituente, che parte dall'esperienza della lista “Italia Democratica e Progressista”, possa iscriversi ed essere protagonista in tutto e per tutto -spiega il segretario del Pd-. La seconda fase sarà quella dei 'nodi'. Consentirà ai partecipanti di confrontarsi su tutte le principali questioni da risolvere. Quando dico tutte, intendo proprio tutte: l'identità, il profilo programmatico, il nome, il simbolo, le alleanze, l'organizzazione. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un vero" che, "come proporrò alla Direzione convocata per la prossima settimana, dovrebbe essere articolato in quattro". Lo scrive Enricoin una lettera agli iscritti del Pd. "La prima sarà quella della 'chiamata'. Durerà alcune settimane perché chi vuole partecipare a questa missione, che parte dall'esperienza della lista “Italia Democratica e Progressista”, possa iscriversi ed essere protagonista in tutto e per tutto -spiega il segretario del Pd-. La seconda fase sarà quella dei 'nodi'. Consentirà ai partecipanti di confrontarsi su tutte le principali questioni da risolvere. Quando dico tutte, intendo proprio tutte: l'identità, il profilo programmatico, il nome, il simbolo, le alleanze, l'organizzazione. E ...

you_trend : ?? Il Segretario del PD Letta ha appena annunciato che non correrà per la carica di segretario al prossimo congresso… - riotta : Chi vorreste come segretario eletto dal congresso @pdnetwork dopo il passo indietro del segretario Letta? - GiovaQuez : Letta (PD): 'Guiderò il partito nelle prossime settimane ma non mi ricandiderò alla segreteria. Nei prossimi giorni… - emiliapatta : RT @federicafan: Consiglio per il #Pd: se si vuole dismettere un #brand appannato ma consolidato è saggio averne pronto uno migliore (perch… - repubblica : Diretta politica - Letta agli iscritti: 'Pronti a rimettere tutto in discussione. Congresso in 4 fasi con primarie… -