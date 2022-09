Pd: Cirinnà a Letta, 'giovedì in Direzione voterò contro tua proposta' (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Caro Segretario Enrico Letta, ricevo da semplice iscritta la tua lettera (...) faccio parte della Direzione nazionale del Pd, organo che tu hai convocato per il 6 ottobre. Si prospetta una Direzione nella quale, alla luce della tua lettera, tutto è già pronto, impacchettato e approvato dalle correnti, vista la batteria di agenzie in tuo supporto che stanno uscendo in queste ore. In tutta onestà, penso che questo sia un approccio del tutto sbagliato". Così Monica Cirinnà su Fb. "La tua proposta è una frettolosa ripartenza, che mette da parte l'analisi e l'ammissione degli errori. Da anni ci sottraiamo dall'agire il nostro conflitto interno, sedato ai vertici sempre e solo con un meticoloso uso del metodo Cencelli tra correnti e, invece, cresciuto costantemente tra la nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Caro Segretario Enrico, ricevo da semplice iscritta la tua lettera (...) faccio parte dellanazionale del Pd, organo che tu hai convocato per il 6 ottobre. Si prospetta unanella quale, alla luce della tua lettera, tutto è già pronto, impacchettato e approvato dalle correnti, vista la batteria di agenzie in tuo supporto che stanno uscendo in queste ore. In tutta onestà, penso che questo sia un approccio del tutto sbagliato". Così Monicasu Fb. "La tuaè una frettolosa ripartenza, che mette da parte l'analisi e l'ammissione degli errori. Da anni ci sottraiamo dall'agire il nostro conflitto interno, sedato ai vertici sempre e solo con un meticoloso uso del metodo Cencelli tra correnti e, invece, cresciuto costantemente tra la nostra ...

