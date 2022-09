Pd: Bettini, 'molto bene percorso Letta, discussione aperta su di noi' (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set (Adnkronos) - "molto bene il percorso congressuale indicato da Letta. aperta discussione su di noi e su tutte le possibili strade in grado di farci uscire da questa difficile situazione. Partecipazione e democrazia. Alla fine, competizione tra i leader". Lo scrive Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, su Facebook sulla lettera di Enrico Letta agli iscritti del Partito democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set (Adnkronos) - "ilcongressuale indicato dasu di noi e su tutte le possibili strade in grado di farci uscire da questa difficile situazione. Partecipazione e democrazia. Alla fine, competizione tra i leader". Lo scrive Goffredo, dirigente nazionale del Pd, su Facebook sulla lettera di Enricoagli iscritti del Partito democratico.

