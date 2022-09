Nunzia Schilirò è stata licenziata dalla Polizia: l’ex vicequestore no green pass ha dato la notizia sui social (Di venerdì 30 settembre 2022) Nunzia Schilirò licenziata dalla Polizia a seguito delle sue parole contro il green pass in una manifestazione pubblica. l’ex vicequestore era intervenuta dal palco della manifestazione dei No green pass in piazza San Giovanni a Roma nel settembre 2021. Nunzia Schilirò è stata licenziata dalla Polizia Nunzia Alessandra Schilirò è l’ex vicequestore che molti hanno conosciuto per le sue idee contro il green pass. Il 25 settembre 2021, dal palco della manifestazione dei No green ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 settembre 2022)a seguito delle sue parole contro ilin una manifestazione pubblica.era intervenuta dal palco della manifestazione dei Noin piazza San Giovanni a Roma nel settembre 2021.Alessandrache molti hanno conosciuto per le sue idee contro il. Il 25 settembre 2021, dal palco della manifestazione dei No...

