MotoGP | GP Thailandia 2022 | tre Ducati davanti a tutti in FP2 | ma Marquez e Quartararo sono in agguato

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) A Buriram si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio didi. Contrariamente alle previsioni, siaperti ampi squarci d’azzurro nel cielo, permettendo persino al sole di fare capolino tra le nubi. Non sorprende, quindi, che in questo turno ci si sia concentrati soprattutto sulla ricerca della prestazione pura, con tanti centauri a giocarsi più di una gomma morbida al posteriore. D’altronde, in caso di pioggia nella mattinata di sabato, la corrente top ten della classifica combinata sarebbe quella definitiva. Il sole ha però rappresentato un problema, perché l’asfalto si è scaldato al punto tale da rendere la pista meno performante! Dunque, la graduatoria è realmente combinata, perché davvero in pochieffettivamente riusciti a migliorare il proprio status nella FP2. ...