blogtivvu : Mehmet, il fidanzato turco di Gegia esiste: “La conosco ma non tollero manipolazioni”, poi fa perdere le tracce… - fanpage : - Rosaprelemi : RT @blogtivvu: “Pierpaolo Pretelli è Mehmet”: plot twist al GF Vip, paragone col fidanzato turco di Gegia e reazione di Giulia Salemi #gfvi… - LePrelemi : RT @blogtivvu: “Pierpaolo Pretelli è Mehmet”: plot twist al GF Vip, paragone col fidanzato turco di Gegia e reazione di Giulia Salemi #gfvi… - GenteVipNews : Chi è il fidanzato turco di Gegia, Mehmet? -

Insomma, fin da subito si è sollevato più di un dubbio rispetto a, il presuntodi Gegia. A questo punto però è intervenuto a gamba tesa Alfonso Signorini che insieme a Giulia Salemi ...Non è Mark Caltagirone, il fantomaticodella Prati (che per mesi e mesi ha monopolizzato l'informazione). L'uomo di Gegia, un ...Lamborghini rompe il silenzio sulla sorella Ginevra...Fanpage.it ha contattato Mehmet Bozkurt, il 43enne turco che Gegia ha presentato come suo fidanzato al Grande Fratello Vip ...L'attrice parla di una storia d'amore con tale Mehmet, ma più di qualche elemento non convince i telespettatori del Grande Fratello Vip ...