Massimo Carminati resta libero: 'Andrà ai servizi sociali'. Ieri la condanna a 10 anni di carcere (Di venerdì 30 settembre 2022) Nonostante la condanna definitiva a 10 anni di reclusione, Massimo Carminati resta libero, almeno per ora. Ieri è arrivata la pronuncia della Cassazione nell'ambito del filone principale del processo ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) Nonostante ladefinitiva a 10di reclusione,, almeno per ora.è arrivata la pronuncia della Cassazione nell'ambito del filone principale del processo ...

Agenzia_Ansa : Confermate dalla Cassazione le condanne a 10 anni di reclusione per l'ex Nar Massimo Carminati e a 12 anni e 10 mes… - fanpage : Ultim'ora - Dopo nove ore di camera di consiglio sono arrivate dalla Cassazione le condanne definitive per Salvator… - concentrazione : “Mondo di Mezzo”, Salvatore Buzzi arrestato in Calabria. Confermata anche la condanna a dieci anni per l’ex Nar Mas… - romasociale : La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi contro le condanne, stabilite nel second… - disinformate_it : RT @HuffPostItalia: Mondo di Mezzo, confermate in Cassazione le condanne di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi (arrestato nella notte) htt… -