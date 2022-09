Lombardia, alta tensione Moratti – Fontana. Lei non arretra, lui: «Se insiste a candidarsi al mio posto deve lasciare» (Di venerdì 30 settembre 2022) Sale il livello dello scontro fra il presidente della Lombardia Attilio Fontana e Letizia Moratti, la sua vice che l’anno prossimo vorrebbe candidarsi al suo posto a governare la Regione. L’intervista rilasciata ieri sera da Letizia Moratti aveva già alzato i toni, ma l’incontro chiarificatore di questa sera sembra non aver fatto altro che cristallizzare la situazione: il governatore Fontana ha parlato, al termine della riunione, di un rapporto ormai «incrinato», sebbene non abbia sollevato Moratti dal suo incarico. I due, ormai più avversari che alleati, si sono trattenuti per poco più di mezz’ora. «Questa sera ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Sale il livello dello scontro fra il presidente dellaAttilioe Letizia, la sua vice che l’anno prossimo vorrebbeal suoa governare la Regione. L’intervista rilasciata ieri sera da Letiziaaveva già alzato i toni, ma l’incontro chiarificatore di questa sera sembra non aver fatto altro che cristallizzare la situazione: il governatoreha parlato, al termine della riunione, di un rapporto ormai «incrinato», sebbene non abbia sollevatodal suo incarico. I due, ormai più avversari che alleati, si sono trattenuti per poco più di mezz’ora. «Questa sera ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro ...

