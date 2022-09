Lazio, Immobile è recuperato: ora Sarri deve decidere (Di venerdì 30 settembre 2022) FORMELLO - Ciro Immobile in campo. Via libera dei medici dopo gli ultimi esami che hanno evidenziato il riassorbimento dell'edema alla coscia. Il bomber della Lazio ha risposto presente: riscaldamento ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 settembre 2022) FORMELLO - Ciroin campo. Via libera dei medici dopo gli ultimi esami che hanno evidenziato il riassorbimento dell'edema alla coscia. Il bomber dellaha risposto presente: riscaldamento ...

