Juve | scoppia la pace tra due leader | siglato il patto scudetto - Top News

CalcioMercato.it

' Allegri - Bonucci, patto scudetto:, scatta la grande rimonta'. Già, perché i protagonisti del patto sono il tecnico e il capitano, proprio loro che si sono lasciati in rapporti non proprio ...la pace alla Continassa . Un patto scudetto per riportare lain alto. Così almeno riportano le cronache, che riferiscono di un allentamento delle tensioni tra due figure essenziali dello ... "Demoralizzato dalla Juve e da Allegri": scoppia un nuovo caso L'allenatore e il capitano credono fermamente nella rimonta della Juve, come accaduto nella stagione 2015-16: social freddi, il patto scudetto non convince.Massimiliano Allegri inchiodato alle sue responsabilità, le colpe del tecnico della Juventus per il rendimento di un big ...