Juve, non esonerare Allegri! (Di venerdì 30 settembre 2022) In che percentuale l'esonero di un allenatore corrisponde ad un miglioramento di prestazioni e risultati? News.Superscommesse ha condotto un'analisi dei cambi in panchina di Serie A degli ultimi dieci anni prendendo in considerazione la posizione in classifica e la media punti raggiunte dall'allenatore predecessore e dal successore. Abbiamo inoltre considerato un minimo di 7 partite giocate per entrambi. Dai dati raccolti sul sito Transfermarkt, per il 58% la classifica non viene migliorata dal subentrato, ma quello che migliora risulta invece la media punti per il 66% dei casi. Nello specifico, sostituendo la guida in panchina: nel 38% dei casi migliorano classifica e media punti; nel 30% dei casi non migliora né la classifica né la media punti; nel 28% dei casi non migliora la classifica, ma migliora la media punti; nel 4% dei casi migliora la classifica, ma non la media punti.

