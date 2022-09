Juve, Allegri deve ritrovare le emozioni (Di venerdì 30 settembre 2022) Il calembour/slogan/titolo lapidario che segue, molto usato negli ultimi tempi, diciamo pure inflazionato, è stato riveduto e corretto, adeguandolo alla nuova situazione della Juventus: da "c'è poco ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 settembre 2022) Il calembour/slogan/titolo lapidario che segue, molto usato negli ultimi tempi, diciamo pure inflazionato, è stato riveduto e corretto, adeguandolo alla nuova situazione dellantus: da "c'è poco ...

forumJuventus : Conte: 'Ritornare alla Juve? Queste voci sono irrispettose verso di me e Allegri' ?? - sportmediaset : Conte e l'ipotesi ritorno alla Juve: 'Mancanza di rispetto verso me e Allegri' #Juventus #Conte #Allegri #Tottenham - forumJuventus : Kulusevski: 'Alla Juve non funzionava nulla. Al Tottenham si lavora molto di più. Da Allegri a Conte? È cambiato il… - sportli26181512 : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta: Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la g… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: Conte: 'Ritornare alla Juve? Queste voci sono irrispettose verso di me e Allegri' ?? -