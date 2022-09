Inter | Inzaghi | “Dove alleno io aumentano ricavi e i trofei” | News

FBiasin : #Inzaghi: “Parla la mia storia, dove alleno io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei. È s… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Inter, Inzaghi: “Con Lotito buonissimo rapporto, Zhang un presidente presente” - Mediagol : Inter, Inzaghi: “Con Lotito buonissimo rapporto, Zhang un presidente presente” - Marzio01997355 : Le dichiarizioni di Inzaghi sono state infelici(soprattutto considerando l’inizio di stagione) ma è l’allenatore d… - GianfrancoRoto5 : La probabile di #InterRoma -

Commenta per primosi tiene stretto alle briglie, l'è un cavallo imbizzarrito ma lui non vuole finire disarcionato. Ironia della sorte, molto del suo futuro dipenderà da José Mourinho , il miglior 'fantino'...Nella conferenza stampa di oggi l'allenatore dell', Simone, ha parlato del rapporto con il presidente Zhang: 'Ho avuto un buonissimo rapporto con Lotito e ce l'ho buonissimo con Zhang. E' sempre accanto a me, al mio staff: abbiamo la ...Che il momento non sia dei migliori è cosa appurata, ma dopo la netta sconfitta contro l’Udinese, con le contestate sostituzioni premature di Bastoni e Mkhitaryan, non tira una buona aria attorno ...Inter-Roma, Simone Inzaghi ha fatto le sue scelte. Quella di domani sarà una partita molto delicata per la squadra nerazzurra. Non solo la necessità di una vittoria scaccia crisi, soprattutto dopo la ...