Incredibile in Serie D: il difensore si sistema il pallone con le mani, l’arbitro non fischia | VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) Un episodio Incredibile si è verificato nel campionato di Serie D, esattamente nella partita Seregno-Brusaporto. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e le due squadre si sono confermate nelle posizioni a rischio della classifica. La gara è salita alla ribalta per un altro motivo e si sono scatenate le proteste della squadra di casa. Un calciatore del Brusaporto ha commesso un grave errore: il difensore, con il pallone in gioco, si è sistemato la sfera con le mani. Il comportamento è ovviamente vietato secondo le regole del calcio. L’errore più grave è stato però quello dell’arbitro: il direttore di gara non ha fischiato l’irregolarità, nonostante la segnalazione dell’assistente. Il Seregno è stato pesantemente penalizzato dalla ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) Un episodiosi è verificato nel campionato diD, esattamente nella partita Seregno-Brusaporto. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e le due squadre si sono confermate nelle posizioni a rischio della classifica. La gara è salita alla ribalta per un altro motivo e si sono scatenate le proteste della squadra di casa. Un calciatore del Brusaporto ha commesso un grave errore: il, con ilin gioco, si èto la sfera con le. Il comportamento è ovviamente vietato secondo le regole del calcio. L’errore più grave è stato però quello del: il direttore di gara non hato l’irregolarità, nonostante la segnalazione dell’assistente. Il Seregno è stato pesantemente penalizzato dalla ...

