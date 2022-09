Gas | Commissione europea e Stati membri in rotta di collisione su “price cap”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Lacontinua ad essere fortemente reticente rispetto all'ipotesi di fissare un tetto al prezzo del gas generalizzato per tutte le forniture, e non solo per quelle provenienti dalla Russia. E rischia, su questo, di entrare indicon la maggioranza degli, almeno 15 finora, comprese Italia, Francia, Spagna e Polonia, durante la discussione al Consiglio Ue straordinario dei ministri dell'Energia che si terrà oggi a Bruxelles. L'Esecutivo comunitario ha confermato di voler imporre un tetto al prezzo solo per il gas russo importato (che è ormai diventato residuale nell'approvvigionamento dell'Ue, rappresentando oggi il 9% delle importazioni rispetto al 40% dell'anno scorso).In più, laha annunciato altre due ...

Sul tema del price cap al prezzo del gas si gioca una partita decisiva in Europa e il confronto tra i 27 e la Commissione europea. Da quindici Paesi, tra cui Italia e Francia, arriva la richiesta di un price cap su tutte le importazioni di gas. I Paesi membri dell'Ue sono lontani dal trovare un accordo sul tetto al prezzo del gas naturale. Sul tema dell'energia, intanto, contatti tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la leader di Fratelli d'Italia.