Elisa Bonandini | esperta di Armocromia | ci svela qualche segreto make up per le pelli medio olivastre

(Di venerdì 30 settembre 2022) La pelle olivastra è quella che presenta una leggerissima sfumatura verde e due componenti sottotonali di giallo e grigio: seguendo i principi dell’è possibile imparare ad esaltarla al meglio con il giustoup., consulente d’immagine eddicitutti i segreti maquillage per questa skin tone. Pelle olivastra: i colori diup giusti guarda le foto Pelle olivastra, come riconoscerla «Il sovratono delle ...

Donna Moderna

Il make up per la pelle olivastra ha delle regole precise. Per riuscire a valorizzare al meglio toni e sottotoni, senza sbagliare L a pelle olivastra è quella che presenta una leggerissima sfumatura v ...