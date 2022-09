Caos Lombardia, Attilio Fontana: "Rotto rapporto di fiducia" con Letizia Moratti (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rompe con la sua vice Letizia Moratti. Il rapporto si è incrinato. Questo il contenuto di una nota. Le deleghe le potrebbero essere ritirate dopo una riflessione con i leader di centrodestra. Dopo l'incontro avvenuto questa sera, il presidente conferma che Moratti non può più far parte della squadra. Moratti ha infatti dichiarato di essere pronta a correre per le prossime regionali lombarde. Ha parlato di patto tra lei e Fontana, una staffetta, che Fontana ha sempre smentito. Non è solo una crisi regionale, ma nazionale. Salvini questo pomeriggio è andato da Silvio Berlusconi e ha incassato la promessa che Forza Italia punta su Fontana. La Lega ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente della Regione, rompe con la sua vice. Ilsi è incrinato. Questo il contenuto di una nota. Le deleghe le potrebbero essere ritirate dopo una riflessione con i leader di centrodestra. Dopo l'incontro avvenuto questa sera, il presidente conferma chenon può più far parte della squadra.ha infatti dichiarato di essere pronta a correre per le prossime regionali lombarde. Ha parlato di patto tra lei e, una staffetta, cheha sempre smentito. Non è solo una crisi regionale, ma nazionale. Salvini questo pomeriggio è andato da Silvio Berlusconi e ha incassato la promessa che Forza Italia punta su. La Lega ...

carusocarmelo : RT @ilfoglio_it: Attilio Fontana dopo un faccia a faccia con Letizia Moratti (pronta a candidarsi alla guida della regione) conferma la rot… - ilfoglio_it : Attilio Fontana dopo un faccia a faccia con Letizia Moratti (pronta a candidarsi alla guida della regione) conferma… - marcellaferr : @LegaSalvini Se non arrivava la Moratti a salvarlo nel caos delle vaccinazioni, in Lombardia erano ancora alla prima dose. - mariamacina : RT @globalistIT: - infoitinterno : Cosa succederà con il nuovo governo? Il caos in Lombardia non è incoraggiante -