Gazzetta_it : Lacrime, pub, social, scelte forti: quando Zhang scende in campo - sportface2016 : #Inter, fonti garantiscono che #Zhang estinguerà debito da 291 milioni con #Oaktree - Corriere : Le banche cinesi fanno causa a Zhang: vogliono i compensi da presidente dell'Inter - interclubpavia : Inter: Inzaghi, per Lukaku servirà ancora tempo - MessaggeroSport : #inter, #inzaghi: «La Roma è forte. Se mi sento a rischio? Lo siamo sempre» -

Agenzia ANSA

Simone Inzaghi , allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma , fondamentale scontro diretto per le zone nobili della classifica. Queste le sue parole relative all'avversario: ' ...Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi, in conferenza alla vigilia della gara contro la Roma. "Ad Udine abbiamo perso per colpa nostra, siamo stati sotto il nostro standard. Ci abbiamo ... Calcio: Inter; Inzaghi, dobbiamo fare di più e meglio Le riflessioni del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida casalinga alla Roma: "Sono sereno, sono sempre stato funzionale nei club in cui ho allenato. Lukaku Ci vuole tempo" ...Prima la Roma, poi il Barcellona. Simone Inzaghi, però, non vuole distrazioni. Il diktat è pensare prima alla sfida con i giallorossi dell’ex José Mourinho ...