Bomba atomica, Putin: «Gli Stati Uniti l'hanno usata due volte, hanno creato un precedente» (Di venerdì 30 settembre 2022) Putin annette le regioni occupate dell'Ucraina. «Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta». Queste le dichiarazioni dello Zar aprendo la cerimonia di firma dei trattati di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 settembre 2022)annette le regioni occupate dell'Ucraina. «Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta». Queste le dichiarazioni dello Zar aprendo la cerimonia di firma dei trattati di...

GiovaQuez : Santoro: 'Quindi siccome l'Ucraina ha diritto a difendersi gli Stati Uniti hanno diritto di sparare una bomba atomi… - situazioni_it : Una donna sopravvissuta alla bomba atomica sganciata sulla città di Nagasaki (1945) - raffyfw1973 : RT @GiovaQuez: Santoro: 'Quindi siccome l'Ucraina ha diritto a difendersi gli Stati Uniti hanno diritto di sparare una bomba atomica in Rus… - Adrpad999 : @npaoser @GiovaQuez In realtà contestavo non tanto il nazismo (di cui sarei molto cauto ma non voglio entrare in po… - Armageddon5567 : RT @GiovaQuez: Santoro: 'Quindi siccome l'Ucraina ha diritto a difendersi gli Stati Uniti hanno diritto di sparare una bomba atomica in Rus… -