Uomini e Donne, Chiara Rabbi furiosa:"Sono una mina vagante, sto per esplodere da un momento all'altro" (Di giovedì 29 settembre 2022) Chiara Rabbi è intervenuta sui social dichiarandosi ad un passo per esplodere e trasformarsi in una "mina vagante", come lei stesso ha detto. Proprio pochi instanti fa, attraverso un semplice video sul suo profilo Instagram ha detto: Buongiorno, volevo dirvi che sto a tremila. Ieri non ho fatto molte storie parlate ma va bene così, Sono una mina vagante! Ve lo posso dire? Posso dirvi che sto per esplodere da un momento all'altro. Sì, sto per esplodere da un momento all'altro perché io credo che non bisognerebbe mai tirare troppo la corda con chi è veramente troppo troppo troppo buono. Perché non si è stupidi, ma solamente troppo ...

