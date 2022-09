SUPERCOPPA, DINAMO-VIRTUS: SCARIOLO VUOL CONTINUARE A VINCERE (Di giovedì 29 settembre 2022) Non sarà pazza, ma la SUPERCOPPA 2022 ha già dato un assaggio di quel che si potrà ammirare a partire dal prossimo week-end, quando cioè la giostra del basket riprenderà a correre a pieno regime. DINAMO-VIRTUS è una finale degna di tale palcoscenico, peraltro figlia di due semifinali che hanno tradito solo in parte le attese: Sassari l’ha vinta col cuore contro Tortona, grazie anche alla prova favolosa del lituano Eimantas Bendzius, Bologna con la grinta e la determinazione di chi ha dovuto ricominciare tutto daccapo a fil di sirena, dopo aver dilapidato un cospicuo tesoretto nei secondi finali ed essere andata a un solo tiro libero dalla capitolazione. Tortona e Milano si sono dovute accontentare delle briciole, seppur con animi assai contrastanti: le recriminazioni dei piemontesi sono la logica conseguenza di una prova maiuscola che ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 29 settembre 2022) Non sarà pazza, ma la2022 ha già dato un assaggio di quel che si potrà ammirare a partire dal prossimo week-end, quando cioè la giostra del basket riprenderà a correre a pieno regime.è una finale degna di tale palcoscenico, peraltro figlia di due semifinali che hanno tradito solo in parte le attese: Sassari l’ha vinta col cuore contro Tortona, grazie anche alla prova favolosa del lituano Eimantas Bendzius, Bologna con la grinta e la determinazione di chi ha dovuto ricominciare tutto daccapo a fil di sirena, dopo aver dilapidato un cospicuo tesoretto nei secondi finali ed essere andata a un solo tiro libero dalla capitolazione. Tortona e Milano si sono dovute accontentare delle briciole, seppur con animi assai contrastanti: le recriminazioni dei piemontesi sono la logica conseguenza di una prova maiuscola che ...

