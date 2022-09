Sempre meno ghiaccio in Canada: a rischio gli orsi polari (Di giovedì 29 settembre 2022) Il cambiamento climatico sta mettendo in grosse difficoltà gli orsi polari in Canada. Ogni anno, a partire dalla fine di giugno, quando il ghiaccio della baia si scioglie, devono spostarsi sulle coste per iniziare un periodo di digiuno forzato, una fase che però dura Sempre più a lungo con l'aumento delle temperature, mettendoli in pericolo.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Sempre-meno-ghiaccio-in-Canada-a-rischio-gli-orsi-polari 20220929 video 17502135.mp4"/video"Gli orsi così hanno maggiori probabilità di girovagare, cercare qualcosa da mangiare e, se sono in cattive condizioni fisiche, saranno più tolleranti ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 settembre 2022) Il cambiamento climatico sta mettendo in grosse difficoltà gliin. Ogni anno, a partire dalla fine di giugno, quando ildella baia si scioglie, devono spostarsi sulle coste per iniziare un periodo di digiuno forzato, una fase che però durapiù a lungo con l'aumento delle temperature, mettendoli in pericolo.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/-in--a--gli-20220929 video 17502135.mp4"/video"Glicosì hanno maggiori probabilità di girovagare, cercare qualcosa da mangiare e, se sono in cattive condizioni fisiche, saranno più tolleranti ...

