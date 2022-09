“Sei ridicolo!”: Raimondo Todaro, ma cosa dici?! | Problemi gravi ad Amici (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante la registrazione della puntata di domenica 2 ottobre, Raimondo Todaro ha pronunciato delle parole che gli costeranno molto care Raimondo Todaro (Youtube)Mercoledì 28 settembre è stata registrata la puntata domenicale di Amici22, che andrà in onda domenica 2 ottobre. Anche quest’anno, infatti, Maria de Filippi ha scelto la via della registrazione che, per quanto pecchi di spontaneità, è sicuramente più facile a livello organizzativo. Le classifiche che richiedono un televoto vengono tenute aperte per tutta settimana e, esattamente come quelle in diretta, hanno un peso sostanziale per il percorso degli alunni. Nel corso della registrazione, però, Raimondo Todaro ha pronunciato delle parole che hanno fatto storcere il naso a molti. Le reazioni sono durissime e per ... Leggi su specialmag (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante la registrazione della puntata di domenica 2 ottobre,ha pronunciato delle parole che gli costeranno molto care(Youtube)Mercoledì 28 settembre è stata registrata la puntata domenicale di22, che andrà in onda domenica 2 ottobre. Anche quest’anno, infatti, Maria de Filippi ha scelto la via della registrazione che, per quanto pecchi di spontaneità, è sicuramente più facile a livello organizzativo. Le classifiche che richiedono un televoto vengono tenute aperte per tutta settimana e, esattamente come quelle in diretta, hanno un peso sostanziale per il percorso degli alunni. Nel corso della registrazione, però,ha pronunciato delle parole che hanno fatto storcere il naso a molti. Le reazioni sono durissime e per ...

