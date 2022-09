Scossone elezioni: si dimette un vicesindaco nel Sannio (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl voto per le politiche scuote il Comune di Ceppaloni. Claudio Cataudo questa mattina si è dimesso da vicesindaco. Lo ha fatto con una comunicazione inviata al segretario generale. Sarà lo stesso Cataudo, evidentemente, a spiegare le ragioni della sua scelta con una nota ufficiale attesa a breve. Inevitabile riferire ciò che sta accadendo a quanto successo in queste elezioni politiche, con Cataudo – vice commissario provinciale di Forza Italia – schierato al fianco di Francesco Rubano e dunque in contrapposizione a Sandra Lonardo, sostenuta dal sindaco. A tal proposito, non sono mancate stoccate tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’esponente berlusconiano nella coda della campagna elettorale. L’attenzione, ora, si sposta su ciò che sarà nei prossimi mesi: a Ceppaloni si tornerà al voto nella prossima ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl voto per le politiche scuote il Comune di Ceppaloni. Claudio Cataudo questa mattina si è dimesso da. Lo ha fatto con una comunicazione inviata al segretario generale. Sarà lo stesso Cataudo, evidentemente, a spiegare le ragioni della sua scelta con una nota ufficiale attesa a breve. Inevitabile riferire ciò che sta accadendo a quanto successo in questepolitiche, con Cataudo – vice commissario provinciale di Forza Italia – schierato al fianco di Francesco Rubano e dunque in contrapposizione a Sandra Lonardo, sostenuta dal sindaco. A tal proposito, non sono mancate stoccate tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’esponente berlusconiano nella coda della campagna elettorale. L’attenzione, ora, si sposta su ciò che sarà nei prossimi mesi: a Ceppaloni si tornerà al voto nella prossima ...

