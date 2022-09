Qual è il peggior rigore di sempre? (Di giovedì 29 settembre 2022) Solo apparentemente questa è una domanda banale, come solo apparentemente calciare un rigore è un atto banale. Il peggior rigore di sempre è quello tirato peggio o quello più doloroso? È una scelta univoca o personale? E poi, è per forza di cose un rigore sbagliato? Ci sono un sacco di cose che si possono dire intorno a questo fondamentale – 11 metri tra chi calcia e chi para, uno spazio di quasi 18 mq da difendere – che spesso viene considerata una formalità, un’inezia sulle spalle di chi tira. Se me lo chiedo ora, in un momento di apparente calma dal calcio dei club, è perché Qualche giorno fa, vittima dell’algoritmo, sono finito sul rigore di Conor Gallagher in una balenare amichevole estiva contro gli Charlotte FC. Il suo cucchiaio abortito, in un breve reel con sotto ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 29 settembre 2022) Solo apparentemente questa è una domanda banale, come solo apparentemente calciare unè un atto banale. Ildi sempre è quello tirato peggio o quello più doloroso? È una scelta univoca o personale? E poi, è per forza di cose unsbagliato? Ci sono un sacco di cose che si possono dire intorno a questo fondamentale – 11 metri tra chi calcia e chi para, uno spazio di quasi 18 mq da difendere – che spesso viene considerata una formalità, un’inezia sulle spalle di chi tira. Se me lo chiedo ora, in un momento di apparente calma dal calcio dei club, è perchéche giorno fa, vittima dell’algoritmo, sono finito suldi Conor Gallagher in una balenare amichevole estiva contro gli Charlotte FC. Il suo cucchiaio abortito, in un breve reel con sotto ...

