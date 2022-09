No spacchettamento Mef | tempi troppo stretti per manovra

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Il ministero dell’Economia resterà Mef, nessunoTesoro/Finanze. Lo assicurano fonti di primo livello all’Adnkronos, escludendo categoricamente che la strada di via XX Settembre possa biforcarsi sotto la guida del futuro governo Meloni. Anche perché, viene spiegato da altre fonti di stanza al ministero dell’Economia, dividere in due arterie il dicastero dell’Economia, con un decreto ad hoc, vorrebbe dire “allungareper dotare le due strutture -Tesoro da una parte, Finanze dall’altra- dei regolamenti, con ripercussioni suidella legge di bilancio”, già costretta in margini temporali ridottissimi a causa delle elezioni a settembre, un’eccezione nella storia della Repubblica. L'articolo proviene da Italia Sera.

