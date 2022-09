Milano - La beffa della scatola nera Move-In | è attiva h 24 e così i km bonus svaniscono subito

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 29 settembre 2022) Oltre al danno, la. Proprio: la minidel programma-In (installazione e abbonamento, 50 euro all'anno) che consente alle vetture messe fuorilegge dal Comune didi beneficiare di una modesta quota di km (200 all'anno per le più anziane e 2.000 per le recenti Euro 5 a gasolio) registra via satellite tutte le percorrenze. Quindi non solo quelle consumate nella fascia oraria del divieto, cioè dalle 7.30 alle 19.30. E lo fa sia su tutte le strade all'interno del capoluogo lombardo (protette dalle 188 telecamere in ingresso all'Area B), sia su quelle dei 560 Comuni lombardi che hanno aderito alla strategia anti auto di Palazzo Marino (località non dotate, però, di varchi elettronici sui loro confini). La metto o no? Chi, prima di recarsi in officina per ...