Migranti, Lamorgese lenta nei trasferimenti: in Friuli Venezia Giulia i centri scoppiano e i richiedenti asilo finiscono in strada (Di giovedì 29 settembre 2022) Da Trieste a Udine centinaia di richiedenti asilo sono all’addiaccio perché il sistema di accoglienza in Friuli Venezia Giulia è saturo. Tra loro anche malati e feriti, alcuni in strada da molte settimane. Ma anche famiglie con bambini, neonati compresi, senza un riparo. Necessario dirlo subito: non sono irregolari. Si tratta di persone che hanno già manifestato la volontà di chiedere protezione all’Italia e per la legge hanno diritto all’accoglienza. Di più, almeno la metà sono cittadini afghani le cui richieste d’asilo verranno accolte nella quasi totalità dei casi. In leggero aumento rispetto al biennio della pandemia, gli arrivi dalla rotta balcanica non dovrebbero rappresentare un’emergenza. Non se funzionassero i trasferimenti verso le altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Da Trieste a Udine centinaia disono all’addiaccio perché il sistema di accoglienza inè saturo. Tra loro anche malati e feriti, alcuni inda molte settimane. Ma anche famiglie con bambini, neonati compresi, senza un riparo. Necessario dirlo subito: non sono irregolari. Si tratta di persone che hanno già manifestato la volontà di chiedere protezione all’Italia e per la legge hanno diritto all’accoglienza. Di più, almeno la metà sono cittadini afghani le cui richieste d’verranno accolte nella quasi totalità dei casi. In leggero aumento rispetto al biennio della pandemia, gli arrivi dalla rotta balcanica non dovrebbero rappresentare un’emergenza. Non se funzionassero iverso le altre ...

