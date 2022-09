Ma siamo sicuri che M6 sia un buon affare? (Di giovedì 29 settembre 2022) Il fascino del piccolo lucernario Le Monde, di Philippe Escande, pag. 17 La luce blu del piccolo schermo attrae irresistibilmente le grandi fortune. E quando l’oggetto agognato ha la buona idea di essere molto redditizio, è una corsa. Non appena è stato annunciato il fallimento della fusione tra i gruppi TF1 e M6 e quest’ultimo è stato messo in vendita, sono stati costituiti tre consorzi e altri due sono in agguato nell’ombra. Si oppongono a una bella schiera di uomini d’affari: Rodolphe Saadé, il capo della compagnia di navigazione CMA CGM, che sente di avere le ali visto che il suo gruppo sta facendo enormi profitti, è alleato con il finanziere Marc Ladreit de Lacharrière; Xavier Niel, il fondatore di Iliad/Free e azionista individuale di Le Monde; il miliardario ceco Daniel Kretinsky (azionista indiretto di Le Monde); senza dimenticare Vincent Bolloré e ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 29 settembre 2022) Il fascino del piccolo lucernario Le Monde, di Philippe Escande, pag. 17 La luce blu del piccolo schermo attrae irresistibilmente le grandi fortune. E quando l’oggetto agognato ha laa idea di essere molto redditizio, è una corsa. Non appena è stato annunciato il fallimento della fusione tra i gruppi TF1 e M6 e quest’ultimo è stato messo in vendita, sono stati costituiti tre consorzi e altri due sono in agguato nell’ombra. Si oppongono a una bella schiera di uomini d’affari: Rodolphe Saadé, il capo della compagnia di navigazione CMA CGM, che sente di avere le ali visto che il suo gruppo sta facendo enormi profitti, è alleato con il finanziere Marc Ladreit de Lacharrière; Xavier Niel, il fondatore di Iliad/Free e azionista individuale di Le Monde; il miliardario ceco Daniel Kretinsky (azionista indiretto di Le Monde); senza dimenticare Vincent Bolloré e ...

CouchPotato7 : Ah Pinuccia.. non Alessandro quindi? Ne siamo sicuri? #uominiedonne - ALisimberti : RT @FabioConditi: Ma siamo proprio sicuri che 'non ci sono i soldi' ? - Alex73050677 : @russellcrowe Siamo proprio sicuri sicuri che stia impersonando padre Amorth e non Giuliano Ferrara? - liam4ever : @lukalauti allora siamo sicuri che non giocheremo con il 3412 - emilianorix : @marcounionista Siamo sicuri? Chi lo ha detto? -