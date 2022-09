Lucca Comics & Games 2022: Tim Burton e gli altri ospiti in programma (Di giovedì 29 settembre 2022) Svelato il programma di Lucca Comics & Games 2022: oltre a Tim Burton, in arrivo Denise Gough e Kyle Soller per parlare di Andor; Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber, membri del cast di Willow e poi Matteo Rovere, Lillo e Frank Matano. É stato presentato oggi a Lucca il programma di Lucca Comics & Games 2022. In programma dal 28 ottobre al 1 novembre 2022, tra le sorprese più grandi assisteremo all'anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l'attesissima serie tv diretta da Tim Burton, che sarà presente a Lucca. Tra gli altri ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022) Svelato ildi: oltre a Tim, in arrivo Denise Gough e Kyle Soller per parlare di Andor; Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber, membri del cast di Willow e poi Matteo Rovere, Lillo e Frank Matano. É stato presentato oggi aildi. Indal 28 ottobre al 1 novembre, tra le sorprese più grandi assisteremo all'anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l'attesissima serie tv diretta da Tim, che sarà presente a. Tra gli...

