(Di giovedì 29 settembre 2022) «Dopo un anno di sospensione e di persecuzione con 7 procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita!», cosìdi Polizia, convinta No, annuncia su Facebook il suo licenziamento. «Lo hanno fatto per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per tutte le mie successive dichiarazioni.per aver esercitato il diritto costituzionale previsto dall’articolo 21. Qualediesiste in Italia?». Ladi Roma è diventata nota alle cronache nel settembre 2021, quando dal palco di una manifestazione Noaveva parlato di un certificato verde anti Covid «illegittimo» e «contrario alla ...

Corriere : Polizia, licenziata l’ex vicequestore “No green pass” Nunzia Schilirò - MSM9731 : RT @11Giuliano: Abusi: Roma,licenziata dalla Polizia l'ex vicequestore Schilirò schierata contro il Green pass. Licenziata dalla polizia l’… - Marisab79879802 : RT @ImolaOggi: Dissenso vietato. Contraria al Green Pass: licenziata dalla Polizia l’ex vicequestore Schilirò ('Putin dittatore!') https:/… - LucaBurnout : RT @ImolaOggi: Dissenso vietato. Contraria al Green Pass: licenziata dalla Polizia l’ex vicequestore Schilirò ('Putin dittatore!') https:/… - ILPREDICATORE2 : RT @ImolaOggi: Dissenso vietato. Contraria al Green Pass: licenziata dalla Polizia l’ex vicequestore Schilirò ('Putin dittatore!') https:/… -

Open

"I condannati per il G8 di Genova in servizio e, in certi casi, addirittura promossi, e io" aggiunge la exchiedendosi "quanti avranno il coraggio di dare questa notizia e ...'I condannati per il G8 di Genova in servizio e, in certi casi, addirittura promossi, e io' aggiunge la exchiedendosi 'quanti avranno il coraggio di dare questa notizia e ... Licenziata la vicequestore No Green pass Nunzia Schilirò. La sua rabbia sui social: «Dov’è la libertà di espressione» L’ex vicequestora Nunzia Schilirò è stata licenziata dalla Polizia: a comunicarlo è stata la diretta interessata tramite un post su Facebook.L'annuncio sulla sua pagina Facebook: "Cacciata dalla Polizia per aver difeso la Costituzione e la libertà degli italiani" ...