Le conversazioni dei soldati russi intercettate in Ucraina (Di giovedì 29 settembre 2022) Le ha ottenute e verificate il New York Times: criticano il regime di Putin e ammettono gli orribili massacri di civili, tra le altre cose Leggi su ilpost (Di giovedì 29 settembre 2022) Le ha ottenute e verificate il New York Times: criticano il regime di Putin e ammettono gli orribili massacri di civili, tra le altre cose

gurubook : RT @ilpost: Le conversazioni dei soldati russi intercettate in Ucraina - ilpost : Le conversazioni dei soldati russi intercettate in Ucraina - ultimenews24 : (Adnkronos) - Il New York Times ha pubblicato il contenuto di file audio su cui sono registrate le conversazioni te… - Aurelia_S_93 : @SaraPugliese84 Anche a me... A volte leggo delle conversazioni e non riesco a leggere dei Tweet e quando vado a vedere mi ritrovo bloccata! - Tutti_i_fatti : Il #primoministro britannico #LizTruss ha tenuto conversazioni telefoniche con il #presidente Zelensky, durante le… -