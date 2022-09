Inter | addio Digitalbits | via dalle maglie entro ottobre

occhiopinocchio : - MeleoFernando : RT @SN4IFUN: ?? Eroe del centrocampo, capitano dell'Inter, allenatore stimato e vincente a Bari, Cesena, Lecce, Reggina e molto altro e pur… - Luxgraph : Addio a Coolio: il rapper americano aveva 59 anni - gabririzza : RT @Skysurfer72: Agosto: #Inter non cede big e resiste per #Skriniar al #PSG che offre 60 milioni!! …anzi ha preso #Lukaku! Potenza di #Zha… - cmercatoweb : #Skriniar addio ??? #Marotta ha già trovato l'erede ???? dello slovacco... -

Però l'dovrà comunque sacrificare qualcuno, una cessione la cui pesantezza dipenderà anche ... Ma per arrivare a un saldo positivo di 60 - 80 milioni è inevitabile pensare a unche rischia ...Si, vabbè, ma la foto dove la mette Sull'album della raccolta delle figurine dei calciatori E che novità è questa E poi era in borghese, neanche con la maglia dell'con la fascia al braccio. ...In bilico tra rinnovo o addio, ma con un chiodo fisso: «Lo scudetto con l'Inter, quest'anno ci riproveremo». Del Psg, per ora, nessuna traccia nei pensieri di Milan ...L'Inter alle prese con il rosso di bilancio e la ricapitalizzazione, che non basterà ad evitare una cessione dolorosa ...