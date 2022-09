Intel: presenta i processori di tredicesima generazione (Di giovedì 29 settembre 2022) I processori Intel Core di tredicesima generazione per desktop offrono la migliore esperienza di gaming al mondo e capacità di overclocking senza pari In occasione di Intel Innovation, il brand ha presentato la famiglia di processori di tredicesima generazione, guidata dall’Intel Core i9-13900K, il più veloce processore per desktop al mondo. La nuova famiglia di prodotti comprende sei nuovi processori per desktop sbloccati, con fino a 24 core e 32 thread e l’incredibile velocità di clock di 5,8 GHz per la migliore esperienza di gaming, streaming e registrazione. Partendo dal lancio dei processori Intel Core “K“, la famiglia di desktop, di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 settembre 2022) ICore diper desktop offrono la migliore esperienza di gaming al mondo e capacità di overclocking senza pari In occasione diInnovation, il brand hato la famiglia didi, guidata dall’Core i9-13900K, il più veloce processore per desktop al mondo. La nuova famiglia di prodotti comprende sei nuoviper desktop sbloccati, con fino a 24 core e 32 thread e l’incredibile velocità di clock di 5,8 GHz per la migliore esperienza di gaming, streaming e registrazione. Partendo dal lancio deiCore “K“, la famiglia di desktop, di ...

