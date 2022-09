Ineos Grenadiers, intreccio con la Quick-Step: no ad Evenepoel, ma Bramati… (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle ultime ore è impazzata la notizia riportata da VeloNews di un certo interessamento della Ineos Grenadiers nei confronti del neo campione del mondo Remco Evenepoel. Un messaggio di Dave Brailsford a Patrick Lefevere e una chiamata del team inglese a Patrick, papà e agente del classe ’00 hanno fatto il giro del mondo alimentando i rumours, ma il belga è destinato con ogni probabilità a restare nel Wolfpack, forte anche di un contratto fino al 2026. A meno che i granatieri non decidano di presentare un’offerta indecente a livello economico sia alla squadra che allo stesso ragazzo: le possibilità economiche le avrebbero, ma sarebbe una mossa che potrebbe non piacere a molti, team compresi. LEGGI ANCHE: Giro d’Italia 2023, si partirà dall’Abruzzo con una cronometro Davide Bramati verso la Ineos ... Leggi su blogciclismo (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle ultime ore è impazzata la notizia riportata da VeloNews di un certo interessamento dellanei confronti del neo campione del mondo Remco. Un messaggio di Dave Brailsford a Patrick Lefevere e una chiamata del team inglese a Patrick, papà e agente del classe ’00 hanno fatto il giro del mondo alimentando i rumours, ma il belga è destinato con ogni probabilità a restare nel Wolfpack, forte anche di un contratto fino al 2026. A meno che i granatieri non decidano di presentare un’offerta indecente a livello economico sia alla squadra che allo stesso ragazzo: le possibilità economiche le avrebbero, ma sarebbe una mossa che potrebbe non piacere a molti, team compresi. LEGGI ANCHE: Giro d’Italia 2023, si partirà dall’Abruzzo con una cronometro Davide Bramati verso la...

