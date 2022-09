Ilary Blasi provoca Totti: foto a letto in intimo bianco: "Guarda cosa ti sei perso" (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilary Blasi non ha ancora ufficialmente rotto il silenzio dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti. Sui social, però, la presentatrice è molto attiva e comunica molto pur non dicendo nulla. A febbraio del 2022 Dagospia pubblica uno scoop dei suoi: il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è praticamente finito. A dimostrazione della crisi ci sono delle foto che ritraggono Totti in compagnia di Noemi Bocchi, giovane donna romana sconosciuta ai più. "Si sono conosciuti durante una partita di padel", scrive 'Dago'. Poche ore dopo, la famiglia Totti compare in pubblico in un ristorante romano come a dimostrare unità. L'unico a parlare tramite social è Francesco Totti, che di fatto non smentisce la crisi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 29 settembre 2022)non ha ancora ufficialmente rotto il silenzio dopo l'annuncio della separazione da Francesco. Sui social, però, la presentatrice è molto attiva e comunica molto pur non dicendo nulla. A febbraio del 2022 Dagospia pubblica uno scoop dei suoi: il matrimonio tra Francescoè praticamente finito. A dimostrazione della crisi ci sono delleche ritraggonoin compagnia di Noemi Bocchi, giovane donna romana sconosciuta ai più. "Si sono conosciuti durante una partita di padel", scrive 'Dago'. Poche ore dopo, la famigliacompare in pubblico in un ristorante romano come a dimostrare unità. L'unico a parlare tramite social è Francesco, che di fatto non smentisce la crisi ...

