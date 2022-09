I cinque titoli peggiori del Ftse Mib | scivola Stellantis

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –guida la classifica deidelMib. Sull’indice principale di Piazza Affari il gruppo dell’autodel 4,26%, in una seduta pesante per i mercati europei. Seconda classificata è Bper, che lascia sul terreno il 3,81%, seguita da Moncler (-3,79%) e Nexi (-3,41%). Il gruppo dei semiconduttori Stm chiude il gruppo deidel paniere principale della Borsa di Milano, accusando un ribasso del 3,39%. Fra idel comparto industriale soffrono anche Pirelli (-3,335) e Iveco (-3,17%), nelle tlc Tim perde il 3,32% e sono bersagliate dalle vendite anche Diasorin (-3,31%) e Finecobank (-2,85%). Unico titolo in positivo delMib ...

