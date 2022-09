Governo | Scelba | Andreotti | Prodi | i premier ' ostaggio' dell' appoggio esterno**

(Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Anche se smentite di primo mattino, le intenzioni che avrebbe espresso il segretarioa Lega, Matteo Salvini, di fornire soltanto unesterno al Governo se non verranno accolte le sue richieste per l'assegnazione dei ministeri, richiamano alla mente formule sperimentate nella Prima Repubblica e con esiti alla fine esiziali per l'Esecutivo anche all'inizioa seconda. Nel 1998, infatti, Romano, fu costretto ad alzare bandiera bianca dopo la decisione di Fausto Bertinotti di togliere il sostegno che due anni prima aveva accordato alsenza che esponenti di Rifondazione comunista entrassero nella compagine ministeriale. Dopo la vittoria del centrosinistra alle elezioni del 1996, grazie all'accordo di desistenza che nei collegi uninominali aveva ...

