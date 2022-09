Gas: il governo tedesco introdurrà un tetto massimo al prezzo (Di giovedì 29 settembre 2022) Berlino, 29 set. (Adnkronos/Dpa) - Il governo tedesco prevede di introdurre un tetto massimo al prezzo del gas per contenere l'impennata dei prezzi dell'energia. La decisione verrà formalmente annunciata in giornata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo riferiscono all'agenzia Dpa fonti della coalizione. La coalizione di governo sta pianificando un pacchetto di sussidi per un valore compreso tra 150 e 200 miliardi di euro, secondo quanto affermato dalle fonti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Berlino, 29 set. (Adnkronos/Dpa) - Ilprevede di introdurre unaldel gas per contenere l'impennata dei prezzi dell'energia. La decisione verrà formalmente annunciata in giornata dal cancelliereOlaf Scholz. Lo riferiscono all'agenzia Dpa fonti della coalizione. La coalizione dista pianificando un pacchetto di sussidi per un valore compreso tra 150 e 200 miliardi di euro, secondo quanto affermato dalle fonti.

